Les compagnies aériennes se frottent les mains  

« Concernant la connectivité, la saison d’été 2022, sera marquée par la création de 48 nouvelles lignes. Il s’agit notamment de 2 lignes au niveau de l’aéroport Mohammed V, 12 lignes à l’aéroport de Marrakech, 11 à Agadir et 9 à Nador, en plus de 48 routes aériennes inédites pour plusieurs aéroports (aéroport Mohammed V vers Manama et Koweït city, aéroport de Tanger pour Rome et Londres-Stansted et aéroport de Oujda vers Barcelone, Séville, Montpelier et Nantes) », précise l’ONDA. Il va sans dire que les perspectives sont reluisantes. En ce qui concerne les performances depuis la reprise du trafic aérien international le 7 février, on note que les aéroports du royaume ont accueilli 2.228.723 passagers à travers 21.330 vols aériens, durant la période allant du 7 février (1er jour de la reprise des vols internationaux) au 31 mars 2022.

L’ONDA fait remarquer que durant le seul mois de mars, les aéroports marocains ont enregistré un volume de trafic commercial de 1.452.030 passagers et 13.543 vols, soit un taux de récupération par rapport à la même période de l’année 2019 de 70% pour les passagers et 80% pour les mouvements aéroportuaires. Pour sa part, l’aéroport Mohammed V, première plateforme aéroportuaire du Maroc, a accueilli durant le mois de mars 565.484 passagers à travers 5.330 vols. Avec 170.735 passagers accueillis, le trafic aérien domestique a enregistré un taux de récupération de l’ordre de 67% par rapport à la même période de l’année 2019, note-t-on aussi.