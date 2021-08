Transactions en ligne. Des consommateurs de plus en plus exigeants au Maroc

La clientèle marocaine fait preuve de plus en plus d’exigence s’agissant des transactions en ligne. L’enquête «Stay Secure» fraîchement publiée par Visa et HPS révèle que plus de 34% d’entre eux préféreraient changer de commerçant ou faire leurs achats en magasin, plutôt que d’attendre de voir s’il y a des retards dans la finalisation de leur achat en ligne.

Aussi, l’enquête indique qu’au fur et à mesure que les consommateurs sont de plus en plus avertis s’agissant du paiement numérique, leurs attentes en matière d’expériences de paiement en magasin et dans le commerce électronique ont explosé.



Près d’un consommateur sur cinq interrogé (18%) a déclaré qu’il ne terminerait pas un achat dans un magasin qui n’offrait pas d’options de paiement sans contact, relève la même source, notant que lors de leurs achats en ligne, près d’un quart (24%) des consommateurs interrogés abandonneront l’idée d’acheter le produit sur le moment s’ils rencontrent un retard ou une erreur d’authentification.

Par ailleurs, les sites de commerce électronique qui offrent des avis clients (75%), mentionnent les logos des fournisseurs de paiement (38%), proposent des options en monnaie locale (32%) et des remboursements transparents (19%), ont mieux réussi à renforcer la confiance des consommateurs.

Les consommateurs étant désormais plus conscients de la technologie de sécurité sous-jacente qui protège leurs paiements numériques, la moitié (51%) des consommateurs se sentent en sécurité quant au stockage des informations de leur carte sur les sites marchands si cela contribue à améliorer ou à accélérer leur expérience d’achat, relève le communiqué.

L’enquête a également montré que près de la moitié des consommateurs interrogés (47%) continuent de faire leurs achats en ligne sans aucun signe de ralentissement, tandis que 27% déclarent faire moins leurs achats en magasin malgré l’assouplissement des restrictions de verrouillage.



A noter que cette enquête correspond au lancement de la campagne de médias sociaux «Stay Secure» de Visa sur Facebook et Instagram en partenariat avec HPS.