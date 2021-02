Transavia, filiale low-cost d’Air France, va ouvrir une nouvelle ligne vers le Maroc

Transavia, la filiale du groupe Air France-KLM spécialisée dans les vols à bas prix, prévoit de desservir le Maroc à partir de l’été prochain.

La compagnie aérienne à bas coût Transavia lancera cet été une nouvelle liaison entre Bastia et Fès, a annoncé la filiale du groupe Air France-KLM sur son site internet. A partir du 3 juillet 2021 la compagnie connectera pour la première fois la Corse et le Maroc en opérant cette nouvelle liaison vers l’aéroport de Bastia-Poretta – Fès-Saïss, opérée en Boeing 737-800 de 189 sièges, avec 1 vol par semaine (le samedi) à partir de 54 euros TTC l’aller simple. Le premier vol est prévu le 3 juillet prochain. Les départs sont programmés à 15h25 pour arriver à 16h55, les vols retour quittant le Maroc à 17h40 pour se poser à 21h10.

Transavia sera sans concurrence sur cette route. « Après avoir annoncé son arrivée sur l’Ile de Beauté avec l’ouverture de 6 lignes vers Brest, Montpellier et Nantes, Transavia, la filiale low-cost d’Air France, étoffe d’ores et déjà son offre au départ de la Corse avec l’ouverture de la ligne Bastia-Fès, pour permettre aux voyageurs de retrouver leurs proches au Maroc », indique la filiale du groupe Air France-KLM. Pour rappel, la France n’est pas pour l’heure concernée par les nouvelles fermetures de frontières annoncées par le royaume, le lundi 22 février dernier. En effet, le Maroc a suspendu pour 15 jours renouvelables tous les vols vers et depuis l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et la Turquie.

