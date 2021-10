Transavia lance des vols de rapatriement vers le Maroc à partir d’aujourd’hui

Transavia a reçu l’autorisation des autorités marocaines d’effectuer dix vols de rapatriement dans les prochains jours afin de pouvoir ramener aux Pays-Bas les différents passagers bloqués au Maroc.

La semaine dernière, une interdiction de vol envers l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays- Bas avait été annoncée à partir de minuit le mercredi 20 octobre. Cette décision avait poussé Transavia, entre d’autres compagnies, à annuler de nombreux vols. Pendant cette période de l’année, Transavia assure en moyenne 22 vols par semaine vers le Maroc au départ des aéroports d’Amsterdam Schiphol, d’Eindhoven et de Rotterdam La Haye. Dix vols à destination du Maroc seront effectués entre ce soir et le vendredi 29 octobre pour donner aux passagers la possibilité de rentrer aux Pays-Bas.

Lire aussi | Urgent. Le Maroc suspend ses vols vers l’Allemagne, les Pays-bas et le Royaume-Uni à compter de ce mercredi 20 Octobre

Marcel de Nooijer, PDG de Transavia a déclaré : « Nous nous engageons à ramener nos passagers aux Pays-Bas. Il est très agaçant pour nos passagers d’avoir été dans l’incertitude. Nous sommes donc heureux d’avoir reçu l’autorisation des autorités marocaines d’effectuer dix vols. Bien que nous sachions aussi que cela ne sera pas suffisant pour ramener tout le monde chez eux. Cependant, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver des solutions avec nos passagers ».

Transavia entretient des contacts fréquents avec les passagers via le centre de services et recherche. Transavia s’est par exemple engagée avec ses passager à trouver des itinéraires alternatifs. Compte tenu de l’affluence que cela provoque au centre de services, certains passagers peuvent également trouver eux-mêmes leur chemin vers les Pays-Bas, afin d’avoir une certitude à court terme.

Les vols proposés sont les suivants :

22 octobre 2021 – Marrakech – Amsterdam HV 5754

23 octobre 2021 – Marrakech – Amsterdam HV 5752

24 octobre 2021 – Marrakech – Amsterdam HV 5760

25 octobre 2021 – Casablanca – Amsterdam HV 5750

25 octobre 2021 – Nador – Rotterdam HV 2591

25 octobre 2021 – Marrakech – Amsterdam HV 5752

26 octobre 2021 – Marrakech – Amsterdam HV 5754

26 octobre 2021 – Tanger – Rotterdam HV 5702

28 octobre 2021 – Marrakech – Amsterdam HV 5752

29 octobre 2021 – Marrakech – Amsterdam HV 5754



Lire aussi |Maroc-Espagne: Vers une réconciliation

Cette décision d’annulation aura provoqué plusieurs changements et encombrements au niveau des différentes compagnies aériennes ou encore des agences de voyage. Contacté par l’équipe Challenge, le service marketing d’Atlas Voyages nous a déclaré que plusieurs passagers et clients se sont précipités à modifier leurs billets de départ et de trouver une nouvelle alternative de voyager aux destinations.