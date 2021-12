Transavia. Lancement d’une nouvelle ligne Oujda-Nantes

Dès le 3 mai 2022, la compagnie aérienne néerlandaise lancera une nouvelle ligne entre l’aéroport de Oujda au Maroc et celui de Nantes en France, au prix imbattable de 49 euros aller simple selon Air Journal. Avec la prolongation des lignes de vols, 35 destinations seront desservies passant par Nantes, Lanzarotte et Fuerteventura.

Transavia indique dans un communiqué que «l’offre de vol pourrait être réévaluée en fonction de l’évolution de la demande dans les mois à venir» . Elle souligne que « les programmes de vols restent encore très évolutifs et sera soumis aux conditions sanitaires et restrictions imposées par les autorités des pays concernés. »

Nicolas Hénin, directeur général et adjoint commercial et marketing pour Transavia France a annoncé que la compagnie aérienne propose un report de billets sans frais de modifications « pour laisser aux clients toujours plus de flexibilité sur l’organisation de leurs voyages et de choix dans leurs déplacement. » Il ajoute que « Les voyageurs auront la possibilité de modifier leur billet de jusqu’à 2 heure avant le vol».

En effet, avec la mise en place d’une assurance, une couverture Covid existe désormais dans toutes les offres de la compagnie au moment de la réservation. « Afin de permettre aux passagers de voyager l’esprit tranquille» conclue- t-il.