Transavia. Une nouvelle liaison aérienne au départ de Marseille vers Casablanca 

Transavia France vient d’étoffer ses dessertes aériennes. La compagnie low cost mettra en service deux nouvelles liaisons saisonnières au départ de Marseille vers Casablanca au Maroc et vers Djerba en Tunisie.

À compter du 6 novembre et jusqu’en mars prochain, l’opérateur aérien proposera deux vols par semaine entre l’aéroport de Marseille-Provence et celui de Casablanca-Mohammed V. Des dessertes qui seront opérées via des aéronefs de type Boeing 737-800, d’une capacité de 189 sièges. Les départs sont programmés le jeudi et le dimanche à 17h55 pour une arrivée sur le tarmac de l’aéroport à Nouaceur à 20h30. Les vols retour décolleront quant à eux de Casablanca à 21h15 pour se poser à Marseille à 23h45.