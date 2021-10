Transfert d’argent. Attijariwafa bank Europe innove avec une nouvelle solution 100% digitale

Attijariwafa bank Europe enrichit sa gamme d’offres digitales en matière de transfert d’argent. La filiale européenne du groupe financier marocain vient en effet de lancer une nouvelle solution innovante et 100% digitale de transfert d’argent depuis la France vers l’Afrique.

Baptisée Attijari’Transfer, cette solution permet, selon la banque, aux clients résidant en France d’effectuer des transferts d’argent à partir d’une carte bancaire depuis ce pays vers un compte détenu chez Attijariwafa bank au Maroc, Attijari bank en Tunisie, CBAO au Sénégal, BIM au Mali, SIB en Côte d’ivoire, ou Attijari bank en Mauritanie.

Lire aussi | Maroc Telecom réalise un CA consolidé de plus de 26,78 MMDH à fin septembre 2021

« Il s’agit d’une nouvelle solution 100% digitale, rapide, sécurisée et facile d’utilisation. Le transfert d’argent est gratuit vers le Maroc et à des tarifs très attractifs vers les autres pays d’Afrique. Le service est disponible 24h/24 et 7j/7 sur l’espace client web www.e-attijari.com ou l’application e-Attijari Mobile », explique le management. Attijariwafa bank Europe indique aussi que les transferts d’argent vers le Maroc se font en 2h maximum, et ceux à destination de la Tunisie, du Sénégal, du Mali, de la Côte d’Ivoire et de la Mauritanie, quant à eux, se font en 48h maximum.

Lire aussi | Transavia lance des vols de rapatriement vers le Maroc à partir d’aujourd’hui

Il est à noter que cette solution sera prochainement déployée en Belgique, en Italie, en Allemagne et en Espagne. « Avec cette nouvelle solution innovante, Attijariwafa bank Europe poursuit sa stratégie de développement de projets structurants afin de mieux répondre aux besoins de ses clients et leur offrir une meilleure qualité de service », conclut la banque.