Transferts des MRE. Bank Al-Maghrib table sur près de 80 milliards de DH en 2022

Selon les prévisions de Bank Al-Maghrib, les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) devraient s’établir à 79,3 milliards de DH en 2022, après un niveau exceptionnel de 93,3 milliards de DH en 2021.

« Les transferts des MRE devraient retrouver progressivement leur niveau d’avant crise, revenant à 79,3 milliards de DH en 2022 et à 70,8 milliards de DH en 2023, après un niveau exceptionnel de 93,3 milliards de DH en 2021 », indique la Banque centrale. La Banque centrale précise, également, que les importations progresseraient de 14,9% en 2022 en lien avec l’alourdissement de la facture énergétique et l’augmentation des acquisitions des produits agricoles et alimentaires et des biens de consommation.