Transferts des MRE. Plus de 99 milliards de DH sur les onze premiers mois de 2022

Selon l’Office des changes, les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint plus de 99,5 milliards de DH au titre des onze premiers mois de cette année, contre 86,68 milliards de DH durant la même période un an auparavant.

L’office indique dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs, publiés le 30 décembre, que ces transferts ont affiché une hausse de 14,6% (soit +12,6 MMDH) par rapport à fin novembre 2021. Par ailleurs, les indicateurs font aussi ressortir que les recettes Voyages, sous l’effet de la reprise, ont plus que doublé, passant de 32,28 milliards de DH à fin novembre 2021 à 81,72 milliards de DH à fin novembre dernier.