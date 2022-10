Transformation et fabrication de Cannabis. L’ANRAC délivre 10 autorisations

Transformer, fabriquer, commercialiser et exporter le cannabis seront désormais permis pour 10 opérateurs nationaux, après avoir obtenu les autorisations de l’ANRAC, hier mardi 4 octobre. Mais ce sera à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.



Cette délivrance s’inscrit dans le cadre de la mise en application des dispositions de la loi n°13-21 relative aux usages licites du cannabis, précise l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au Cannabis (ANRAC), dans un communiqué. L’Agence procédera ensuite à la délivrance de ces autorisations, conformément aux dispositions de la loi n°13-21, le processus d’autorisation des agriculteurs installés dans le périmètre réglementaire (provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen et Taounate) pour exercer l’activité de culture et de production du cannabis dans le cadre de coopératives agricoles.

Lire aussi | Cannabis. Mohammed El Guerrouj nommé DG par intérim de l’Agence de régulation