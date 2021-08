Transport aérien : Ryanair déploie 10 nouvelles liaisons au Maroc

Ryanair a annoncé récemment l’ouverture d’une dizaine de liaisons aériennes vers et depuis le Maroc à compter de la saison hivernale 2021/22.

Des vols qui relieront dans le détail Agadir à Pise (Italie) et Perpignan (France), mais également Barcelone en direction de Rabat et d’Oujda. Par ailleurs, la compagnie irlandaise va desservir les lignes Marrakech-Alicante (Espagne), Fès-Bologne (Italie), Fès-Porto (Portugal), Tétouan-Charleroi (Belgique), Oujda-Séville (Espagne) et Séville-Tétouan. A noter que l’ensemble de ses dessertes seront effectuées deux fois par semaine.

Lire aussi | L’Espagne et l’Europe réjouis et optimistes face au discours royal

Ryanair qui a précisé que la clientèle marocaine pouvait désormais réserver pour les vacances d’hiver sur l’une des 10 nouvelles routes proposées. «Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de ces dix nouvelles liaisons hivernales pour les personnes souhaitant profiter d’une escapade hivernale ensoleillée, ou admirer les panoramas citadins espagnols, italiens ou français», s’est exprimé pour l’occasion Jason McGuiness, Directeur commercial de Ryanair.

Lire aussi | Ryanair. Nouvelle base à Agadir [Vidéo]

Rappelons qu’en juillet dernier, un accord stratégique avait été paraphé à Taghazout par Adel El Fakir, Directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), et Eddie Wilson, Chef exécutif de Ryanair, la compagnie irlandaise ayant annoncé à cette occasion l’ouverture de sa nouvelle base à Agadir.