Transport maritime de passagers. Les frontières marocaines resteront fermées jusqu’à nouvel ordre

Dans une note adressée aux autorités portuaires et aux compagnies maritimes de passagers, le 4 février, le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé que « les frontières maritimes du Maroc demeurent fermées après le 6 février pour le transport de passagers depuis et vers tous les ports marocains jusqu’à nouvel ordre ».

Alors que les acteurs de l’écosystème portuaire s’attendaient à la réouverture des frontières maritimes, le ministère du Transport et de la Logistique a diffusé une note prolongeant au-delà du 6 février 2022 la suspension du transport de passagers par voie maritime depuis et vers tous les ports marocains.

Une mesure justifiée par la lutte contre la propagation de la Covid-19. Les véhicules utilitaires (camions, ensembles routiers, fourgons et fourgonnettes) destinés au transport professionnel de marchandises et de messagerie ne sont pas, eux, concernés par cette disposition.

Lire aussi | Nasser Bourita : « Les rapports de l’UA ne contiennent cette année aucune référence à la question du Sahara marocain »

Avec cette décision, le gouvernement met fin au suspense quant à la reprise du transport maritime de passagers. « Le gouvernement veut juste d’abord roder l’aérien avant de rouvrir les frontières maritimes. Il s’agit de voir au préalable les résultats de la réouverture des frontières aériennes. En effet, il est difficile de gérer à la fois les deux fronts, l’aérien et le maritime surtout quand il s’agit de reprise de trafic. Et puis, l’histoire a montré que les épidémies au Maroc viennent surtout par la mer. Toujours est-il que les frontières maritimes devraient ouvrir au plus tard dans trois semaines », analyse Najib Cherfaoui, Expert portuaire et maritime.