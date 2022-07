Trois palaces marocains dans le top 100 des meilleurs hôtels de luxe du monde

Il s’agit de Royal Mansour, Oberoi et Mandarin Oriental qui sont tous situés à Marrakech. Royal Mansour, classé 5è au niveau mondial et en pole position en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (MENA), est décrit par le média américain comme un site historique par excellence qui se démarque par ses hectares de jardins, ses 53 riads, ses arcs finement sculptés et ses cours carrelées mauresques.

Lire aussi | Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, attendu au Maroc

Toujours selon cette enquête réalisée auprès des lecteurs de Travel & Leisure pour établir le classement des World’s Best Awards en se basant sur leurs avis et leurs expériences de voyage aux quatre coins du monde, l’autre palace marocain qui s’est distingué en occupant la 17è place mondiale est l’Oberoi de Marrakech, « qui impressionne à la fois par sa taille et son architecture mauresque ». Selon le média américain, ce chef d’oeuvre se situe dans un verger de 1,2 million de pieds carrés d’agrumes et d’oliviers et dont les villas sont dotées de piscines privées pour une intimité ultime, et un spa ayurvédique proposant des soins de méditation, de yoga et de guérison.

Lire aussi | Tourisme. Les arrivées dépassent la barre des 1 million à fin juin 2022

Dans ce classement, Mandarin Oriental a, de son côté, fait son entrée en occupant la 57è position. Ce palace marrakchi, qui abrite 54 suites et villas « à la fois rustiques et élégantes », dispose de 20 hectares de palmiers, d’oliviers et de lacs scintillants, outre un restaurant Hakkasan, de grandes piscines et un immense spa. Le classement de Travel & Leisure évalue chaque année les meilleures destinations hôtelières en fonction des installations, de l’emplacement, du service ou encore de la restauration. Par ailleurs, la Mamounia a été classé sixième dans le top 10 des meilleurs hôtels de luxe dans la région MENA.