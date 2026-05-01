Trump menace de relever les droits de douane sur les véhicules européens

Le président américain Donald Trump a rmenacé, vendredi 1er mai, de relever, « la semaine prochaine », à 25%, les droits de douane sur les véhicules importés aux Etats-Unis depuis l’Union européenne.

Le président américain reproche à l’UE de ne pas respecter l’accord commercial conclu l’été dernier dans un message publié sur sa plateforme Truth Social. Il se dit « ravi » de prendre cette nouvelle mesure de défiance à l’égard d’un de ses principaux partenaires commerciaux, quelques jours après une dispute avec le chancelier allemand Friedrich Merz au sujet de la guerre avec l’Iran.

Donald Trump vise à la fois les voitures et véhicules plus lourds (« trucks » en anglais), sans préciser quelles catégories sont exactement concernées. « Il est clairement entendu et convenu que, s’ils produisent des voitures et des camions dans des usines situées aux États-Unis, AUCUN DROIT DE DOUANE ne sera appliqué », ajoute le président.

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Depuis son retour au pouvoir l’an dernier, Donald Trump a fait des droits de douane un levier majeur de sa politique économique et diplomatique. Il a mis en place des droits sectoriels (automobile, acier notamment) et provoqué une commotion majeure en annonçant de lourdes taxes sur quasiment tous les autres produits importés, avant de revenir partiellement en arrière.

Après des mois de bras de fer, le bloc européen et les Etats-Unis ont conclu en juillet un accord limitant notamment les droits de douane sur les voitures et les pièces détachées européennes à 15%, quand d’autres pays restaient frappés par 25%.

Le Japon et la Corée du Sud ont obtenu la même chose.

Donald Trump accuse plusieurs partenaires européens de refuser toute contribution militaire ou logistique aux opérations menées par Washington dans le détroit d’Ormuz, contre l’Iran. Il a notamment affirmé cette semaine envisager de réduire les forces américaines stationnées en Allemagne après que M. Merz a déclaré que « les Américains (n’avaient) visiblement aucune stratégie » en Iran.

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L’Allemagne, un producteur automobile majeur, exportait environ 450.000 véhicules vers les Etats-Unis avant le relèvement des droits de douane, selon la principale fédération de l’industrie automobile allemande (VDA).

Les députés européens avaient donné fin mars leur feu vert à la mise en oeuvre de l’accord commercial avec Washington. Ils ont assorti ce feu vert de multiples garde-fous, conditions suspensives et même d’une clause d’extinction (fixée en mars 2028) pour dénoncer le caractère déséquilibré de cet accord, et montrer leur extrême méfiance envers le président américain.

Il est prévu qu’en échange de la réduction des droits de douane américains, l’UE supprime la plupart de ses propres taxes sur les produits américains entrant sur son sol.

Challenge (Avec AFP)