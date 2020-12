Trump proclame la souveraineté marocaine sur le Sahara

Dans une série de tweet, le président américain sortant, Donald Trump, annonce la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Il s’agit là d’un événement historique dans une relation historique.

« Le Maroc a reconnu l’indépendance des Etats-Unis en 1777. Il est donc grand temps que nous reconnaissions sa souveraineté sur le Sahara occidental. Un autre fait historique aujourd’hui: notre grand allié Israël et le Royaume du Maroc ont normalisé leurs relations diplomatiques. Un grand pas vers la paix dans le Moyen-Orient! Aujourd’hui, j’ai signé une proclamation de reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Le plan sérieux, crédible et réaliste d’autonomie proposé par le Maroc est la base pour une résolution juste et durable pour la paix et la prospérité! » C’est ce que le président américain sortant, Donald Trump, vient d’annoncer, dans une série de tweet. Il signe du coup une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il considère que la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la seule base d’une solution juste et durable. L’information a été confirmée par un communiqué du Cabinet Royal qui indique le Roi Mohammed VI a eu, ce jeudi 10 décembre, un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump. Il faut dire que c’est un événement historique dans une relation historique avec à la clé deux décisions souveraines qui ont une finalité commune: la paix qui s’est s’inscrit totalement dans la légalité internationale. A travers cette décision souveraine du Royaume, le pays renoue le lien avec une vaste communauté de juifs marocain en Israël. Il faut le signaler également, le rôle du Maroc n’est pas nouveau dans la promotion de la paix au Proche Orient. Le Royaume était précurseur et reste attaché à une paix juste et durable. C’est dire qu’il n’y a aucunement de changement dans l’engagement marocain pour la cause palestinienne et le droit du peuple palestinien à avoir son Etat indépendant. Il faut donner leur chance à toutes les initiatives équilibrées de paix.

Aujourd’hui, cette décision américaine de reconnaissance est une consécration d’une position constante ces dernières années, consistant à inclure les Provinces du Sud dans les programmes et accords des USA avec le Royaume. Dans ce cadre d’ailleurs, les États-Unis ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud. Cette annonce a été faite par le Roi Mohammed VI qui a eu ce jour un entretien téléphonique avec Donald Trump. Au cours de cet entretien, le président Trump a informé SM le Roi, de la promulgation d’un décret présidentiel, à effet immédiat, portant sur la décision des États-Unis de reconnaitre, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain.

Voici le texte intégral du communiqué du Cabinet royal:

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a eu ce jour un entretien téléphonique avec Son Excellence M. Donald TRUMP, président des États-Unis d’Amérique.

Au cours de cet entretien, le président Trump a informé Sa Majesté le Roi, de la promulgation d’un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, portant sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaitre, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain.

Dans ce cadre, et à titre de première concrétisation de leur initiative souveraine de haute importance, les États-Unis d’Amérique ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud.

A cette occasion, le Souverain a exprimé, en Son Nom et au nom de l’ensemble du peuple Marocain, au président américain Sa profonde gratitude aux États-Unis d’Amérique pour cette prise de position historique.

Sa Majesté Le Roi a également transmis Ses sincères remerciements au président américain et à son équipe pour ce soutien franc et sans ambiguïté à la Marocanité du Sahara ; soutien qui renforce le partenariat stratégique puissant entre les deux pays et le rehausse au niveau de véritable alliance qui englobe l’ensemble des domaines.

Sa Majesté le Roi a souligné que bien que l’occasion ne se soit pas présentée pour rencontrer directement Son Excellence le Président, les consultations et la coordination se sont poursuivies, en particulier depuis la visite de Son Excellence M. Jared Kushner, Conseiller spécial de Son Excellence, en mai 2018, qui a été décisive sur différentes question, y compris ce sujet ; ainsi qu’à travers les contacts, l’échange de délégations et un certain nombre de visites non officielles.

Cette position constructive des Etats-Unis d’Amérique vient renforcer la dynamique de la consécration de la marocanité du Sahara marocain, confirmée par les positions de soutien par un ensemble de pays amis, ainsi que par les décisions de nombreux pays d’ouvrir des consulats dans nos Provinces du sud.

Elle intervient également après l’intervention décisive et efficace des Forces Armées Royales, dans la zone de Guerguerat, afin de maintenir la sécurité et la stabilité dans cette partie du territoire marocain, et d’assurer la libre circulation des personnes et des biens avec les pays frères africains.

Au cours du même entretien, Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président américain ont échangé sur la situation actuelle dans la région du Moyen-Orient.

À cet égard, Sa Majesté le Roi a évoqué les positions constantes et équilibrées du Royaume du Maroc au sujet de la question palestinienne, soulignant que le Maroc soutient une solution fondée sur deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et que les négociations entre les parties palestinienne et israélienne restent le seul moyen de parvenir à un règlement définitif, durable et global de ce conflit.

En sa qualité de Président du Comité Al-Qods, émanant de l’Organisation de la Coopération Islamique, Sa Majesté le Roi a souligné la nécessité de préserver le statut spécial de cette ville. Le Souverain a également insisté sur le respect de la liberté de pratiquer les rites religieux pour les adeptes des trois religions monothéistes, ainsi que sur le respect du cachet musulman d’Al-Dosq Acharif et de la mosquée Al-Aqsa, conformément à l’appel d’Al-Qods/Jérusalem signé par Sa Majesté le Roi, Commandeur des Croyants, et Sa Sainteté le Pape François, lors de la visite de Sa Sainteté à Rabat le 30 mars 2019.

Eu égard au rôle historique que le Maroc a toujours joué dans le rapprochement des peuples de la région et dans la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, et compte tenu des liens spéciaux qui unissent la communauté juive d’origine marocaine, y compris en Israël, à la personne de Sa Majesté le Roi, le Souverain a informé le Président américain que le Maroc entend:

– Accorder les autorisations de vols directs pour le transport des membres de la communauté juive marocaine et des touristes israéliens en provenance et à destination du Maroc ;

– Reprendre les contacts officiels avec les vis-à-vis et les relations diplomatiques dans les meilleurs délais.

– Promouvoir des relations innovantes dans les domaines économique et technologique dont, à cet effet, œuvrer à la réouverture des bureaux de liaison dans les deux pays, comme cela fut le cas antérieurement et pendant plusieurs années jusqu’en 2002.

Sa Majesté le Roi a souligné que ces mesures n’affectaient en aucune manière l’engagement permanent et soutenu du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste et sa détermination à continuer à contribuer efficacement et de manière constructive à une paix juste et durable au Moyen-Orient.

Ensuite, Sa Majesté le Roi et le Président américain ont évoqué les efforts déployés pour résoudre la crise au niveau du Conseil de Coopération du Golfe.

À cet égard, et partant des liens de fraternité solide, de cordialité sincère et d’appréciation mutuelle, unissant Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, et ses frères Rois et Emirs des pays arabes du Golfe, Sa Majesté le Roi a exprimé l’espoir que les développements positifs enregistrés conduisent à la réalisation de la réconciliation souhaitée. Ce qui sera à même de consolider la sécurité et la stabilité dans la région du Golfe, et de réaliser la sécurité arabe globale et le développement économique et social au profit des peuples de la région.

Eu égard aux relations spéciales et stratégiques liant le Maroc et les pays arabes du Golfe, Sa Majesté le Roi a exprimé sa reconnaissance pour le rôle important que les États-Unis ont joué dans les étapes décisives qui ont été franchies, réitérant Son soutien à la médiation Koweïtienne en vue de mettre fin à ce différend».

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco’s serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Lire aussi|Mr Bricolage renforce sa présence à Casablanca