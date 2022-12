Twitter. Elon Musk suspend les comptes de plusieurs journalistes

Le patron de Twitter Elon Musk vient de suspendre les comptes de plusieurs journalistes sur le réseau social.



Les comptes appartenaient à des journalistes de CNN, du Washington Post, du New York Times et de la plateforme médiatique Mashable. Les représentants des médias concernés ont indiqué qu’ils n’ont reçu aucune explication sur la raison pour laquelle les comptes avaient été suspendus.



Twitter a également suspendu le compte officiel de Mastodon, une plate-forme de médias sociaux qui a pris de l’importance ces derniers mois, également sans fournir d’explication. Musk a indiqué que le plateforme a suspendu un compte qui suivait et tweetait les mouvements du jet privé du patron de Twitter. Le compte, appelé @ElonJet, était géré par un étudiant de l’Université de Floride nommé Jack Sweeney et comptait environ 500.000 abonnés. Plusieurs autres comptes gérés par Sweeney qui suivaient les vols de personnalités publiques ont aussi été suspendus.

