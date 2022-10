Deux marocains lèvent 14 millions de dollars pour construire une plateforme DeFi

Il y a une raison pour laquelle les régulateurs et les médias appellent le pays de la finance décentralisée le « Far West ». Plus de 2 milliards de dollars de crypto-monnaie ont été volés dans des projets DeFi* cette année, selon la société de données blockchain Chainalysis, avec des hacks consécutifs, des tirages de tapis, du code défectueux, des mauvais acteurs et des crimes à gogo dans l’espace.

De nombreuses plateformes DeFi se sont, à leur tour, effondrées, et certains investisseurs ont perdu leurs économies. Mais d’autres entreprises axées sur DeFi continuent d’émerger – et avec un nouveau financement de capital-risque. Parmi eux se trouve Exponential, qui a annoncé lundi avoir levé 14 millions de dollars lors d’un tour de table dirigé par Paradigm pour construire une nouvelle plateforme d’investissement DeFi. Parmi les autres contributeurs figuraient Haun Ventures, FTX Ventures, Solana Ventures, Polygon, Circle Ventures, ainsi que plus de 80 investisseurs providentiels.

La plateforme Exponential, qui est restée en version bêta jusqu’à présent, dispose d’un système de notation – un A est le meilleur, un F est le pire – pour d’innombrables pools, pièces, etc., dans l’espace DeFi. Les utilisateurs peuvent utiliser le système de notation pour décider des investissements, ainsi que pour obtenir une notation de leurs avoirs existants. (Les investisseurs sont toujours encouragés à faire leurs propres recherches.)

Les notes d’Exponential sont basées sur un certain nombre de mesures, y compris la conception du protocole ou de la chaîne, les problèmes passés, les dépendances, etc., ont déclaré les cofondateurs Driss Benamour, Greg Jizmagian et Mehdi Lebbar à Fortune, affirmant que les notes de la plateforme ne peuvent pas être manipulées sur un caprice. « Personne ne peut modifier une cote de risque. Cela prend plusieurs personnes, et nous utilisons le même concept de multi-signatures à la fois pour transférer de l’argent et pour changer les choses », a déclaré Jizmagian, le CTO. « Vous concevez autour du fait qu’il pourrait y avoir un employé voyou, qu’il pourrait y avoir ces situations. »

En ce qui concerne les fonds, l’équipe vise à en utiliser la majeure partie pour l’embauche, en particulier pour les personnes occupant des postes de direction chez Uber, Amazon, PayPal et Robinhood. « Pour y parvenir, vous avez besoin que Web2 et Web3 se rejoignent. Dans notre équipe, vous aurez des gens qui viennent d’un milieu Web2 traditionnel et des gens qui sont également degens », a déclaré Benamour.

Benamour, le PDG, et Lebbar, le président, sont des vétérans d’Uber, et Jizmagian d’Amazon, mais ensemble, ils se sont intéressés au Web3, l’itération dite décentralisée d’Internet. Principalement, ils ont dit qu’ils voyaient une opportunité dans le domaine DeFi – des problèmes et tout. En plus de la plateforme de notation, Exponential prévoit également de publier un portefeuille de garde. « Nous pensons », a déclaré Benamour, « c’est le moyen de débloquer DeFi pour le prochain milliard de personnes. »

*Defi : finance décentralisée