Un autre acteur de la distribution IT tâte le marché financier

Alors qu’un de ses concurrents, en l’occurrence Disty Technologies, a opté pour le chemin de la bourse (avec une inscription imminente à la cote), Burintel cherche à lever de l’argent frais auprès du marché financier non coté. En effet, cet autre acteur de la distribution informatique qui fait partie du top 5 du marché (mais loin derrière Disway et Disty Technologies), veut accélérer son développement en s’appuyant sur un fonds d’investissement ou sur un autre type d’investisseurs institutionnels à long terme.

Fondée en 2000 par la famille Benjelloun, ce distributeur connu au début pour avoir réalisé son décollage grâce à des partenariats exclusifs avec de grands constructeurs comme KONIKA (pour les imprimantes), cherche à diversifier ses cartes d’importation directe pour ne plus rester tributaire, sur certains segments des produits IT, de grossistes importateurs tels Disway et Disty Technologies justement.