Un champion du monde du kitesurf investit dans l’hôtellerie à Dakhla

Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 40 millions de dirhams, le projet du natif d’Essaouira porte-étendard des sports de glisse au Maroc, sera d’abord un camp de surf (bien évidemment) offrant un hébergement de haut standing et une restauration de qualité.

Dénommé Waimae Bay (du nom d’une célèbre plage de surf à Tahiti), la société qui porte ce projet devant voir le jour en 2023, est détenue à parts égales entre Soufiane Hamaine et un homme d’affaires bien connu de la région de Dakhla, Rachid Tanani. Ce dernier étant également, par ailleurs, entrepreneur et gérant de sociétés opérant dans la distribution et le traitement des produits de la mer dont la plus importante est Marpic SARL qui dispose d’une capacité de traitement de 70 tonnes par shift et qui traite essentiellement la sardine, le maquereau et le poulpe.

Rappelons que Soufiane Hamaini est toujours un sportif actif qui suit ses entraînements entre Essaouira, Dakhla et Tarifa en Espagne, et continue à suivre le circuit mondial de kitesurf avec toutes les étapes notamment au Brésil, en France, en Grèce, en Italie et bien entendu à Essaouira au Maroc. Il est un des membres fondateurs de l’Association Marocaine de Kitesurf.