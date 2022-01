Un doublé unique pour Pékin

‘’BEIJING 2022’’ c’est indéniablement un événement d’épreuves et d’émotions, mais aussi un contexte, sanitaire, inhabituel, inédit dans l’histoire des JO d’hiver, mais qui aura déjà caractérisé les JO d’été de Tokyo 2020, reportés à 2021, des jeux qui auront marqué les esprits, qui auront fait ce spectacle que seuls les JO savent produire. ‘’BEIJING 2022’’ promet aussi un grand et beau spectacle avec cet événement olympique majeur que tous les athlètes, ‘’artistes’’ de la poudreuse, pros des pistes et des patinoires, attendent pour se lancer et viser la plus belle des 3… LA médaille d’or !

Ainsi, en février 2022, les yeux du monde seront rivés sur La Chine et sa capitale, sur Yanqing et Zhangkiakou, les deux autres villes élues pour accompagner Pékin dans l’accueil de la grande manifestation olympique d’hiver. Gouvernement et peuple chinois se sont mobilisés pour préparer ses jeux, et à quelques jours de leur ouverture, Pékin, Yanqing et Zhangkiakou, sont fin prêtes pour des JO durables ! Oui les JO ‘’BEIJING 2022’’ seront durables. La Chine a répondu aux recommandations du Comité International Olympique, qui en fait une question essentielle. Pékin a ‘’recyclé’’ en optant pour ce dont elle a hérité : les sites utilisés il y a 14 ans, lors des JO d’été. Des sites qu’elle a soit transformés, soit améliorés, très peu ayant été maintenus dans leur ‘’architecture’’ d’origine, tel le site notoire dit ‘’le Nid d’Oiseau’’ et qui accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture des JO d’hiver 2022.

La Chine sera sans aucun doute au rendez-vous de ses jeux olympiques verts, ce à quoi que le Président chinois Xi Jinping a veillé personnellement, favorisant « des projets de construction qui ne soient pas extravagants et dont l’utilisation devrait être prise en considération après les jeux » et insistant sur « l’utilisation active de la technologie moderne, en particulier informatisation et big data garantes d’efficacité et de sécurité ». On fait confiance au géant mondial en la matière. Les JO d’hiver c’est donc bientôt, près de 14 disciplines à suivre, et avec un décalage horaire de 7 heures entre le Maroc et Pékin, il faudra se lever très tôt pour ne rien rater des JO d’hiver ! Alors le monde appartenant à ceux qui se lèvent tôt, la belle occasion !