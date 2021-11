Dans une intervention télévisée, un ancien militaire à la retraite, a appelé les milices du Polisario à commettre des actes terroristes dans le centre du Maroc.

L’ex colonel algérien s’est présenté sur le plateau de l’émission dans un état d’ivresse et de non conscience. Durant son intervention télévisée, cet ancien militaire à la retraite, a appelé les milices du Polisario à commettre des actes terroristes dans le centre du Maroc afin d’avoir plus de possibilités à déstabiliser l’ordre régional.

« Déplacez la guerre sur le territoire marocain pour semer le chaos et la terreur à Casablanca, à Marrakech. Si vous voulez l’indépendance, vous devez mourir en martyrs », «Ô Sahraouis, vous qui voulez votre indépendance, mourez en martyr pour votre pays et déplacer la guerre jusqu’au Maroc, en plein territoire marocain» a lancé Mokhtar Said Mediouni, dans une déclaration aussi irresponsable que les déclarations du régime algérien les jours derniers.

Lire aussi |L’Algérie annonce des représailles contre le Maroc. Un conflit militaire pourrait-il réellement éclater?

Plus tard, le 6 novembre, jour qui a coïncidé au royaume avec la commémoration du 46e anniversaire de la Marche verte, l’ex-militaire a accusé le «Makhzen d’avoir déformé» ses propos. «Je n’appelle pas au terrorisme mais à l’intensification des combats, le seul moyen d’arracher l’indépendance» des Sahraouis.

Cet ex responsable militaire qui apparait dans un état qui laisse à douter de sa sobriété est également poursuivi pour viol et agression sexuelle depuis 2015 mais n’a jamais été condamné. Depuis 6 ans, rien n’a été fait pour la victime, tandis que le violeur continue d’être invité sur les plateaux de télévision algériens et d’intervenir comme un expert sécuritaire.

Romain Caillet, consultant et spécialiste de la mouvance djihadiste mondiale, a exprimé son étonnement quant à l’absence de réaction algérienne après l’incitation à perpétrer des actes terroristes à l’étranger.

Cette sortie médiatique est une nouvelle étape dans les tensions entre les deux pays qui ne font que s’accentuer depuis un an.