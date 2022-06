Un financement additionnel de la BAD pour l’extension de l’aéroport de Rabat-Salé et la construction du port Nador West Med

La Banque africaine de développement (BAD) et le ministère de l’Economie et des Finances ont signé, le 13 juin à Rabat, deux accords de prêt d’un total de 91 millions d’euros, destinés à compléter le financement des projets d’extension et de modernisation de l’aéroport de Rabat-Salé et de construction du port Nador West Med (NWM).

Le premier accord de prêt, de plus de 34 millions d’euros, vient en effet compléter une enveloppe de 75 millions d’euros déjà mobilisée en 2018 pour le projet d’extension et de modernisation de l’aéroport de Rabat-Salé, avec l’objectif de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la zone économique Rabat-Salé. On apprend qu’il s’agit de répondre à la hausse du trafic aérien dans une zone en plein essor économique autour de la capitale, et de satisfaire les besoins logistiques croissants des opérateurs économiques du pays. Ainsi, les capacités en fret et passagers devraient être quadruplées.