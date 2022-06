Un fonds de restructuration des entreprises en gestation

Motivé par le contexte actuel post crise du Covid-19 qui prévaut et qui génère des milliers de candidats, parmi la population de la PME, à la restructuration vu le surendettement des entreprises et la fragilité de plusieurs pans économiques fragilisées par deux ans d’incertitude et de choc sur les carnets de commandes, le prix des intrants et/ou l’exacerbation des risques commerciaux, Azur Capital Partners cherche à mobiliser un tour de table en collaboration avec des partenaires bancaires qui peuvent alimenter le pipe des prospects à travers leurs clients en difficulté.

Moins de deux ans après avoir lancé son fonds d’investissement Azur Innovation, le gestionnaire Azur Capital Partners cherche à lever un nouveau véhicule. Cette fois-ci, ce n’est pas le créneau de la startup que vise le gestionnaire créé et présidé par Tarik Haddi, qui est également le Président de l’AMIC (Association Marocaine des Investisseurs en Capital), mais plutôt le segment très ardu du capital- restructuration.

Pour l’instant, rien ne filtre sur la taille du véhicule en gestation ni sur ses investisseurs potentiels, mais si le gestionnaire arrive à sortir au marché avec une offre de financement en fonds propres pour la restructuration des entreprises, il sera à son quatrième fonds d’investissement (troisième si on exclut l’incubateur de petite taille Afoulki Invest) depuis sa création en 2010 après Nebetou (fonds de 260 millions de dirhams créé en 2010 et dédié au secteur primaire) et Azur Innovation (fonds pour les startups créées en 2021 avec une taille cible de 350 millions de dirhams).

Rappelons, que le segment du capital-restructuration est le parent pauvre du métier de private equity au Maroc avec aucun véhicule thématique, ni même de poche dédiée dans un fonds plus large qui vise l’accompagnement des sociétés en restructuration. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé à commencer par Capital Invest qui avait fait une tentative non aboutie en 2009 en partenariat avec un groupe européen. Azur Capital Partners y arrivera-t-il, sachant qu’il n’a aucune expérience particulière sur ce créneau assez risqué ? A suivre…