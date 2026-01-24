Alertes
Industrie

Un géant chinois du pneu s’implante dans l’Oriental

by David Jérémie
written by David Jérémie
Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, Mhamed Atfaoui, wali de l’Oriental, et plusieurs personnalités lors de la cérémonie de lancement des travaux du complexe industriel de pneus de Shandong Yongsheng Rubber à Betoya. Crédit DR.

La zone d’accélération industrielle de Betoya dans la commune d’Amjoud, dans la province de Driouch, a connu, vendredi, le lancement officiel des travaux de construction d’un complexe industriel, le plus grand en Afrique, dédié à la fabrication de pneus.

Ce projet est porté par le Groupe chinois Shandong Yongsheng Rubber, à travers sa filiale locale Goldensun Tire Morocco, pour un investissement d’environ 6,7 milliards de dirhams. Implantée sur une superficie globale d’environ 52 hectares, la nouvelle usine créera environ 1 737 emplois directs, auxquels s’ajouteront des centaines d’emplois indirects pendant les phases de construction et d’exploitation.

Ce projet qui bénéficie d’un positionnement stratégique, à proximité du Port Nador West Med offrant une ouverture directe sur les marchés européens et africains, contribuera également au transfert de technologies et au développement de la recherche et de l’innovation industrielle grâce à la mise en place d’unités de R&D dédiées. Sa capacité de production devrait atteindre environ 18 millions de pneus par an.

Le nouveau complexe, dont la fin des travaux de réalisation est prévue pour le début de l’année prochaine, comprendra une usine intégrée de production de pneus automobiles, conforme aux standards internationaux, ainsi que des centres de recherche industrielle et des infrastructures logistiques modernes destinées à l’exportation vers les marchés mondiaux.

Intervenant à cette occasion, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, a souligné que la pose de la première pierre de cette usine marque une étape structurante, et traduit, de manière très concrète, le passage de la décision à l’action avec l’entrée effective de ce projet dans sa phase de réalisation.

