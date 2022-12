Un investissement de 50 millions d’euros pour la création en janvier 2023 d’une usine de production de marque marocaine

Selon le ministre, une convention d’investissement de 50 millions d’euros sera signée au Maroc en janvier 2023 pour la création d’une usine de production d’une marque locale de voitures. Dans une déclaration au journal saoudien « Asharq » publiée le 28 décembre et rapportée par la MAP, le ministre a relevé que la nouvelle usine sera mise en place grâce à un investissement 100% marocain, pour venir s’ajouter aux unités industrielles de Renault et de Stellantis, qui affichent une capacité de production annuelle de 700.000 voitures, dont 50.000 véhicules électriques.

50 millions d’euros seront investis dans la création de cette usine qui devrait produire des voitures de marque marocaine. Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour indique qu’il s’agit d’un investissement 100% marocain.

On apprend que ce premier investissement marocain en la matière aura une capacité de production annuelle de 3.000 voitures, avant d’atteindre un rythme de 20.000 véhicules après 4 années. RyaD Mezzour indique que l’annonce de la marque de la nouvelle voiture revient aux investisseurs, et que la nouvelle marque est actuellement en phase d’autorisation finale après avoir passé avec réussite l’ensemble des tests et des essais. Il faut noter que la production sera destinée au marché local dans un premier temps. « L’usine, qui ne prévoit pas de chaîne de production pour les voitures électrique, ne produira que des voitures à carburant. Les 50 millions d’euros seront investis sur 3 ans, hors coût d’exploitation », a précisé le ministre.

