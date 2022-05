Un Marocain crée la première voiture qui roule à l’hydrogène

Avec cette opportunité de pouvoir collaborer avec Pininfarina, ce jeune entrepreneur franco-marocain de 29 ans est tout simplement un privilégié dans le secteur automobile. Peugeot a eu cet honneur, avec notamment la 404 Pininfarina Cabriolet. Il faut dire également que le jeune Faouzi Annajah, de parents marocains, a toujours vécu dans le milieu automobile. Son père a travaillé durant plus de 35 ans chez Renault. Entrepreneur dans l’âme, lui qui détient un portefeuille de plusieurs startups, a déjà travaillé chez le constructeur automobile allemand Volkswagen et dispose d’une formation dans l’automobile. Pour le franco-marocain, l’automobile est sa passion depuis son jeune âge.

Faouzi Annajah, fils d’un ouvrier marocain qui a travaillé plus d’une trentaine d’années chez le constructeur français Renault, a dévoilé le mercredi 12 mai, à Turin (Italie) le fruit de quatre années de travail. Il s’agit de NamX, le prototype d’une nouvelle marque automobile premium, un SUV à hydrogène qu’il a créé avec divers partenaires européens et marocains, dont le designer italien Pininfarina qui a déjà travaillé pour des grands noms comme Ferrari.

Aujourd’hui, Faouzi Annajah est un homme fier. Son jeune projet industriel et technologique, NamX, a reçu le soutien de Pininfarina. C’est au siège de cette maison de design italienne qu’il a présenté le prototype de son HUV, « la première voiture au monde alimentée pour partie par un système breveté de réservoirs amovibles qui promet un changement de paradigme dans l’expérience de la mobilité propre et une généralisation de l’accès à l’hydrogène ».

« Le HUV est un SUV à hydrogène aux lignes pures et musclées dont le réservoir principal est complété d’un jeu de six capsules pour une autonomie totale qui atteint 800 kilomètres. L’usage de capsules comme réservoirs secondaires constitue une innovation de rupture qui ouvre la voie au déploiement à grande échelle de l’hydrogène pour les véhicules particuliers à travers un nouveau modèle de distribution énergétique totalement décentralisé et à la demande », souligne NamX, dans un communiqué. Le HUV de NAMX prend place dans un projet industriel et technologique de grande ampleur dont l’ambition est de concilier la mobilité humaine et la préservation de l’environnement au moyen de l’hydrogène vert, ajoute la même source.

C’est avec le designer Thomas de Lussac que Faouzi Annajah a cofondé NamX. Les deux entendent mener ce projet de bout en bout en fédérant les acteurs de la filière, en articulant le meilleur des technologies existantes et en inventant les solutions qui font encore défaut. «Né de la vision de ses deux fondateurs, le projet réunit des partenaires d’Afrique et d’Europe, portés par la conviction que l’hydrogène sera demain au cœur de l’équation euro-méditerranéenne et désireux d’en coaliser les forces et d’en fédérer l’écosystème. Ces experts ont travaillé à construire des relations approfondies avec plusieurs partenaires industriels et technologiques qui permettront, dès 2023 d’engager la phase de développement du HUV», assure-t-on dans le communiqué.

Faouzi Annajah n’a pas oublié ses origines, le projet Namx entend implanter des usines de production, notamment entre l’Europe et le Maroc. Les fondateurs de NamX sont bien entourés, notamment de Pierre-Yves Geels, ancien vice-président de Matra, ou d’Alain Diboine, ancien directeur de la division R&D chez Renault, de Mustapha Mokass, expert en énergies propres et finance du carbone, ancien du Programme environnemental des Nations Unies et de la Banque Mondiale, de Raphaël Schoentgen, ancien Président d’Hydrogen Europe et expert international de l’hydrogène, ou encore d’Ibrahima Sissoko, fondateur de près de 30 entreprises.

Côté prix, le HUV sera commercialisé dans deux versions différentes : une version d’entrée de gamme à propulsion d’une puissance de 300ch pour une vitesse de pointe de 200 km/h régulés et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes ; une version GTH à quatre roues motrices d’une puissance de 550ch pour une pointe de vitesse à 250 km/h régulés et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Le HUV sera commercialisé à partir du dernier trimestre de l’année 2025 avec une fourchette de prix comprise entre 65 000 et 95 000 euros en fonction des options retenues.