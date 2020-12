Un Marocain crée un casque connecté qui détecte tout accident de moto

Pari réussi pour le Marocain Abid Khirani. Cet entrepreneur a conçu un casque casque connecté au service de la sécurité des conducteurs de 2 roues. Baptisé « Casky », celui-ci détecte automatiquement tout accident de moto et prévient les urgences via une application mobile.

Voici ce qu’on appelle une innovation qui arrive à point nommé. Abid Khirani a mis au point une innovation technologique qui vise à réduire 70% des accidents causés par les véhicules à deux roues, selon Ecofin. Avec plus d’un million d’utilisateurs quotidiens de deux roues, le Maroc fait face à de nombreux défis de sécurité routière. Si le Maroc a enregistré une diminution globale du nombre de morts sur les routes selon le dernier rapport du Forum international des transports (FIT), le marché des motocycles progresse à grande vitesse. Les motos causent environ 29% des accidents, et constituent la deuxième cause de mort sur la route dans le pays. Le faible taux du port du casque est aussi à l’origine des décès enregistrés. Pour faire face, Khirani à travers sa startup « Casky, a créé un appareil pour améliorer la sécurité des motards. Il a créé un casque équipé d’un dispositif détectant automatiquement tout accident de moto et prévenant les urgences via une application mobile, rapporte l’agence d’information économique africaine. Baptisé « Casky », il vise à rendre les trajets quotidiens plus sûrs en réduisant les accidents de motos de 70% au Maroc et partout ailleurs.

En détails, le dispositif protège également la moto contre le vol grâce à un cadenas intelligent et des fonctionnalités d’alarme. Un second appareil assiste le conducteur lors du trajet, et améliore la visibilité lorsque ce dernier veut effectuer un virage, freiner ou changer de vitesse. Il faut dire qu’avec les partenariats signés avec un service d’assistance local et les autorités compétentes permettent à sa start-up d’accélérer les secours d’urgence. Casky a remporté le 1er décembre dernier, le prix « Scaling from Africa to Europe » de BPIFrance lors de la compétition AfricArena, un accélérateur de l’écosystème technologique africain qui encourage l’esprit d’entreprise, l’innovation et l’investissement. Le prix va permettre à Abid Khirani de s’implanter en France et en Europe.

Basé à Marrakech, la startup commercialise deux versions de Casky. Le dispositif « Casky interne » qui avertit la famille et l’urgence en cas d’accident et protège la moto contre le vol grâce à ses fonctions de cadenas et d’alarme intelligents est proposé au prix de 245 DH. Quant à la version externe des appareils Casky, elle est vendue au prix de 199 DH.

