Un ministre émirati à l’inauguration d’un centre logistique à Tanger Automotive City

Le centre offre des services logistiques en juste à temps sur les produits finis, matière premières et pièces de rechange pour les entreprises industrielles. Outre le ministre émirati, la cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence notamment de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui et du ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil.

A cette occasion, le ministre émirati de l’Economie a souligné que ce centre logistique, outre son importance économique et d’investissement, reflète la profondeur et la solidité des relations entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis, notamment entre les dirigeants des deux pays. Cette inauguration atteste également de la volonté des deux pays de soutenir de plus en plus la coopération économique et de bénéficier de leurs importantes expériences dans des secteurs vitaux à valeur ajoutée, dont les domaines du transport et de la logistique, a-t-il fait remarquer.

Abdullah Bin Touq Al Marri a ajouté que les indicateurs de l’évolution des investissements émiratis au Maroc, surtout ces dernières années, en termes de quantité et de qualité, confirment que le Maroc est devenu un pôle d’attraction important pour les investissements étrangers, notamment dans le Nord du Royaume. Cette région, a-t-il poursuivi, dispose d’une situation géographique importante en tant que trait d’union incontournable entre l’Afrique et l’Europe, en plus de ses infrastructures de pointe, notant que ces facteurs ont fait du Nord du Royaume l’une des régions les plus importantes au monde, en particulier dans les domaines logistique et industriel.

Pour sa part, le Directeur général de l’Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA), Mehdi Tazi Riffi, a noté que la nouvelle plateforme logistique émiratie, qui s’étend sur une superficie de 14.500 m2, a bénéficié, à l’instar des géants internationaux, des conditions appropriées que le Maroc tient à fournir aux investisseurs dans les domaines logistiques et industriels, ainsi que du dynamisme général de la conjoncture économique et des structures d’exportation de qualité du port Tanger Med.

Il a également souligné que le volet de l’investissement à Tanger Med a connu une forte croissance et d’importants flux d’investissement, ce qui reflète la confiance des investisseurs et l’intérêt qu’ils accordent à une économie marocaine qui avance à grands pas.

D’après le groupe émirati, le nouveau centre emploie un effectif de 100 personnes et propose une capacité de stockage de 15,000 palettes, avec une mezzanine sécurisée pour la gestion de 10.000 cartons de pièces électroniques et 14 quais permettant un flux entrant et sortant de 80 camions par jour.

Implanté depuis 2016 au Maroc, Emirates Logistics emploie plus de 350 professionnels, gère 47.600 m2 de stockage repartis sur 5 centres logistiques et exploite une flotte de 32 camions. La même source ajoute qu’avec ce nouveau site, Emirates Logistics confirme sa position de leader de la prestation logistique au Maroc et en Afrique en offrant des solutions sur mesure qui répondent aux défis des clients en s’appuyant sur des équipes talentueuses et flexibles, des infrastructures et équipements modernes et en propre, un environnement de travail sécurisé et responsable, des systèmes technologiques et des processus fiables et innovants.

La cérémonie d’inauguration a été également marquée par la présence du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, du président du Conseil régional, Omar Moro, du président de Tanger Med, Fouad Brini, du DG de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, d’autres personnalités du monde de la finance et de l’économie, ainsi que des représentants d’organismes professionnels et d’élus locaux.

[Avec MAP]