Es-Smara. Un mort et trois blessés suite à des tirs de projectiles. Une enquête a été ouverte [Vidéo]

Tard dans la nuit du samedi 28 octobre, les habitants de la ville de Smara ont été secoués par des explosions. Des centaines de citoyens sont sortis dans les rues de la ville, pris de panique, au milieu de prévisions contradictoires sur l’origine des explosions, en attendant les résultats des enquêtes officielles en cours pour connaître les causes et les circonstances de l’incident.

Le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Laâyoune a annoncé, dans un communiqué, que la police judiciaire compétente a été chargée de mener une enquête judiciaire après la mort d’une personne et la blessure de trois autres, suite à des tirs de projectiles ayant visé des quartiers dans la ville de Smara.

Selon le communiqué, le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Laâyoune a confié à l’équipe d’enquête la réalisation des expertises techniques et balistiques nécessaires afin d’identifier l’origine et la nature des projectiles ayant causé la mort d’une personne et la blessure de trois autres, dont deux dans un état critique, évacuées vers l’hôpital de Laâyoune pour recevoir les soins nécessaires.



La même source souligne que le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Laâyoune veillera à établir les effets juridiques qui s’imposent à la lumière des résultats de l’enquête. « Trois ou quatre projectiles ont ciblé la ville de Smara, selon les informations dont nous disposons. Il est certain qu’il s’agit d’opérations militaires. Maintenant la question est de savoir s’il s’agit d’actes de destruction émanant de l’intérieur ou de l’extérieur; mais il est fort probable que ces projectiles viennent d’au-delà du mur (la frontière su Sud du royaume) », a affirmé un témoin de la ville.