Un nouveau ferry reliera Marseille à Tanger Med dès juin 2025

La compagnie maritime La Méridionale, filiale du groupe CMA CGM, lancera un nouveau ferry pour relier Marseille au Maroc. Le navire, baptisé Massalia, intégrera la flotte de la société en juin 2025, renforçant ainsi la liaison entre Marseille et Tanger Med.

Un navire moderne pour plus de confort

Le Massalia sera équipé de 219 cabines, ainsi que de nombreuses installations pour améliorer le confort des passagers. Parmi celles-ci, on trouve des salles de restaurant, un cinéma et des aires de jeux pour enfants. Ce navire viendra remplacer l’ancien Pelagos, récemment vendu à une compagnie égyptienne. Avec sa capacité accrue, le Massalia permettra de mieux répondre à la demande croissante sur cette ligne.

Renforcement des capacités passagers et fret

L’arrivée du Massalia en juin marquera une étape clé dans le développement de la liaison entre Marseille et Tanger Med. En plus d’augmenter la capacité passagers, ce navire permettra un renforcement de l’offre fret, répondant ainsi aux besoins croissants sur cette route maritime. Ce changement est d’autant plus significatif au vu de la croissance de 26 % du fret observée sur cette ligne, ainsi que d’une hausse de 2 % du trafic passager vers la Corse.

Des projets futurs pour la compagnie

Parallèlement à l’arrivée du ferry Massalia sur la ligne Marseille-Tanger Med, un autre navire, le Kalliste, comme prévu, assurera une nouvelle ligne entre Marseille et Nador à partir du 2 juin. Cette liaison sera assurée jusqu’au 15 septembre, avec deux départs par semaine, même si La Méridionale n’a pas encore annoncé cela officiellement. Une programmation qui est particulièrement adaptée à la période estivale, où la demande en transport de passagers et de fret est importante.

Une compagnie en forte croissance

Propriété du groupe CMA CGM depuis juin 2023, La Méridionale continue d’élargir son réseau. Depuis sa fondation en 1937, elle assure les liaisons entre Marseille et la Corse. Depuis 2020, elle dessert également le port de Tanger Med. La compagnie, dont les navires arborent le pavillon français, est un acteur clé du service public de continuité territoriale en Corse, un service qu’elle assure depuis 45 ans.