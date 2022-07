Un soutien exceptionnel supplémentaire pour les professionnels du transport routier

Le ministère du Transport et de la logistique a annoncé jeudi le lancement de l’opération d’inscription pour l’obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier et ce, à partir du lundi 18 juillet 2022.

« Suite à la décision du gouvernement, le ministère du Transport et de la Logistique annonce le lancement de l’opération d’inscription pour l’obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier et ce, à partir du lundi 18 juillet 2022, via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma. », a indiqué le ministère dans un communiqué.