Une filiale du groupe Agouzzal agonise

Caoutchouc et Plastiques du Maghreb (CAPLAM), un ex-leader de la fabrication de joints et élastomères en caoutchouc est à l’agonie. En effet, cette filiale du groupe Agouzzal a été déclarée en liquidation et subit depuis quelques temps des saisies et ventes aux enchères répétitives. Avec une unité à l’arrêt depuis plusieurs années, ce sont des dizaines d’emplois qui ont été détruits à cause de la déroute de cette PME qui avait été « marocanisée » en 1973, trente ans après sa création par des colons français.

Alors que l’industrie marocaine du cuir et de la chaussure pâtit terriblement de l’absence d’un écosystème intégré permettant aux industriels de s’approvisionner localement de manière significative en accessoires divers, en pièces en caoutchouc (notamment pour les semelles), un des derniers fabricants d’articles et pièces à base de cette matière, originaire essentiellement d’Asie du Sud-Est, est en train de rendre l’âme.

Lire aussi | L’extension de la zone d’accélération industrielle de Bouknadel actée

Il faut dire que l’industrie marocaine du caoutchouc (qui fait partie du secteur macro de la chimie-parachimie) est en difficulté depuis des années, alors que le Maroc importe plus d’un milliard de dirhams par an pour différents usages tels l’industrie, le génie civil, les travaux publics et les mines. Rien que pour ce dernier secteur, le renouvellement régulier des rouleaux en caoutchouc des convoyeurs est un poste de charge élevé pour les acteurs qui y opèrent.

Lire aussi | Les industriels marocains optimistes à court terme

Parmi les rescapés qui résistent encore figurent les entreprises familiales Plasgum et le groupe formé de Ben M’sik Caoutchouc et Extru Rubber, toutes les deux basées à Casablanca et qui proposent des produits généralistes multi-usages comme des produits assez spécialisés et destinés à des niches particulières (profilés en élastomère pour secteur bâtiment & automobile, par exemple), ou encore quelques acteurs de la chaussure qui ont pris le parti de créer leur propre atelier de fabrication de semelles en caoutchouc (pour des raisons d’intégration industrielle).