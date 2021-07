Anniversaire de la Fête du Trône. Une institution pérenne, c’est une force

Le Maroc n’en a pas fini avec la pandémie. Le variant Delta est là, il deviendra dominant. La relative faiblesse de notre système sanitaire est actée, elle nous impose une agilité accrue, la vaccination et son rythme dépendent des livraisons. Mais ce qui a été fait, l’aide aux entreprises et aux familles en premier, est très important parce qu’il nous a permis de garder la tête hors de l’eau. Mais le Maroc a fait plus fort.

Il a dépassé le conjoncturel, pourtant terriblement marquant, insaisissable, exigeant des adaptations perpétuelles, pour sauvegarder ses choix structurels. Des réformes aussi importantes que la déconcentration administrative, la protection sociale, la fiscalité sont en place. A chaque fois, sur injonction et insistance Royale.

La plupart des pays ont arrêté tout projet de réforme, pour éviter tout débat non- consensuel et se sont concentrés sur la gestion des effets de la pandémie. La raison, c’est que les gouvernants sont tenus par les sondages et les prochains scrutins. Ils ont le nez dans le guidon, leurs institutionsévacuant, en période de crise, les véritables hommes d’Etat, ceux qui pensent à la prochaine génération et non pas au prochain scrutin.

Si le Maroc a maintenu ses projets de réforme, en a inventé d’autres, en plein Covid-19, c’est parce que la monarchie est une institution qui se vit comme une institution pérenne. Le débat sur la monarchie parlementaire est plus que légitime. Mais dans cette étape historique, la monarchie, parce que son temps est long et parce qu’elle est exécutive, nous a permis à la fois d’affronter, avec nos moyens, les effets de la pandémie et de nous projeter dans l’avenir de la construction du projet national.

C’est un avantage immense, que d’avoir une institution prescriptrice qui a un horizon qui n’est pas limité par le temps. Dans ce dossier spécial, à l’occasion de la Fête du Trône, nous avons tenu à mettre en exergue cette propension à préparer l’avenir, dans le cadre d’une vision éclairée.

A lire également dans ce dossier :

–L’art d’avancer à pas feutrés. Une main tendue peut devenir la main qui gifle

–Chronologie. Les grands moments en 2020 – 2021

–22 ans de règne unique et exceptionnel. Un Roi, toujours présent, pour soutenir les peuples marocain et africain …

–Le Maroc sous le règne de Sa Majesté Mohammed VI. Des pas de géant vers l’émergence économique

–Le rêve africain de Mohammed VI

–Une diplomatie très agissante

–Sahara. Le grand pas en avant

–Provinces du sud. Un développement en marche

–Couverture sociale généralisée. Concrétisation d’une vision royale

–Vaccination anti-covid-19 . Un succès exemplaire

–Opération Marhaba. Expression d’un attachement indéfectible

–Les chantiers qui vont changer le visage économique du Maroc

–Le Maroc de demain : 5 objectifs et 5 paris