Une ligne maritime Maroc-Israël en préparation

Une liaison maritime de transport de marchandises devrait relier dans les prochaines semaines un port d’Arabie Saoudite avec les ports d’Agadir et Dakhla via Israël, rapporte le mensuel Economie & Entreprises.

Après les opérateurs du transport aérien, c’est au tour de ceux du secteur du maritime de s’activer pour la concrétisation des relations économiques entre le Maroc et Israël. L’opérateur de transport maritime israélien ZIM s’apprête à lancer une nouvelle ligne maritime de transport de marchandises reliant un port d’Arabie Saoudite avec les ports d’Agadir et Dakhla via Israël, rapporte Economie & Entreprises.

Selon le mensuel qui cite des sources proches de ce dossier, le point de départ de cette ligne maritime devrait être le port de Djeddah en mer rouge avant de passer par le port de Haïfa en Méditerranée avant d’arriver à Agadir et Dakhla en océan Atlantique.

A noter que Zim est le 11e opérateur mondial dans le transport maritime de conteneurs (avec 1,2 % de la capacité mondiale et 92 navires).

