Une nouvelle ferme solaire au nord du Maroc bientôt en service

Après la ferme éolienne de Oualidia qui a livré ses premiers KwH verts au cours du premier trimestre 2021, c’est au tour d’un autre projet de venir renforcer la capacité marocaine totale en production d’électricité à base d’énergies renouvelables.

Le producteur indépendant d’énergies Greenpower Morocco 2 s’apprête à faire entrer en service la station solaire photovoltaïque qu’il développe depuis quatre ans au nord du Maroc, dans le cadre de la Loi 13-09 qui avait entamé au début des années 2010 la véritable phase de libéralisation du secteur énergétique au Maroc.

Et c’est précisément à l’est de la ville de Tétouan, que cet acteur a mis en place une ferme solaire d’une capacité de 30 MW (à peu près la même taille que la ferme éolienne de Oualidia) et qui a été équipée essentiellement en panneaux voltaïques fabriqués au Maroc, en l’occurrence par la Société Almaden Morocco à El Hoceima. Selon les accords convenus avec le distributeur exclusif de l’eau et l’électricité pour la région de Tanger-Tétouan, la production d’énergie électrique par Greenpower Morocco 2 sera destinée exclusivement à l’usage propre du gestionnaire délégué Amendis-Tanger pour satisfaire ses besoins en services auxiliaires. Estimé à quelques 67 GWh, le productible devra également permettre d’économiser quelques 40.000 TCO2 /an.

Rappelons qu’en dehors des fermes solaires Noor Ouarzazate (580 MW en puissance installée), Noor Midelt (toujours en construction pour une capacité prévue de 800 MW) et de la station thermo-solaire d’Ain Beni Mathar à la frontière algérienne, la station solaire de Tétouan sera la première à voir le jour selon le régime de la 13-09.