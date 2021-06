Une panne internet mondiale bloque l’accès aux sites de nombreux grands groupes

Les sites internet de nombreux grands groupes tels que Amazon, PayPal, Reddit ou ceux de grandes institutions telles que la Maison Blanche aux Etats-Unis ont subi une panne géante ce 8 juin. Toutefois, les choses sont finalement rentrées dans l’ordre déjà.

Une panne géante a affecté le 8 juin de multiples sites internet de grands groupes mondiaux tels que le leader du e-commerce Amazon, la plateforme Reddit, ou encore de nombreux grands médias tels que le New York Times, Le Monde, La BBC, le Guardian ou encore le Financial Times. De même, le site du gouvernement britannique était également inaccessible en fin de matinée, selon l’AFP, soulignant que le site gov.uk (qui englobe les ministères et permet d’effectuer de nombreuses démarches liées aux services publics) « indiquait Error 503 Service Unavailable vers 10 h 20 GMT ». Et ce n’est pas tout. Même le site internet de la Maison Blanche (Etats-Unis) a été touché !

Toutefois, on apprend que Fastly, un fournisseur américain de services d’informatique dématérialisée, à l’origine de la panne, en a trouvé la cause et a pu la résoudre. Fastly, qui est notamment très populaire auprès des sites web de médias, indique que le bug ne se limite pas à un centre de données en particulier et qu’il s’agissait en effet d’une perturbation CDN (réseau de diffusion de contenu) mondiale.

