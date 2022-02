Une première usine de batteries électriques au Maroc

En effet, la Marocaine Industrielle des Batteries (MARIBAT), entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des batteries dans différents segments (automobiles, engins poids lourds, systèmes solaires, marins…), lance incessamment la construction d’une première unité industrielle dans la région de Casablanca, dédiée à la fabrication de composantes des batteries électriques.

Dotée d’une enveloppe de plus de 75 millions de dirhams, ce projet fait entrer notre pays dans la cour des rares pays capables de fournir de telles composantes aux constructeurs de voitures électriques. Il faut dire, que l’une des particularités du Royaume a trait à ses ressources minières, notamment le Cobalt, la fluorine ou le phosphate, principaux composants des batteries électriques.

En plus, notre pays est au centre de la chaîne d’approvisionnement du fait de ses accords commerciaux, ce qui lui assure ainsi, un coût d’importation des matières premières et d’exportation très faible vers les marchés.

Rappelons, que Maribat dispose d’un savoir-faire avéré et un partenariat solide avec le leader de la fabrication des batteries en Turquie (YIGIT AKU). Avec Almabat (détenue par Almamed) et Electra Batteries, MARIBAT fait partie du top 3 de son secteur au Maroc. Son offre actuelle couvre aussi bien le segment automobile, du poids lourd, ainsi que ceux spécifiques de la marine et des installations photovoltaïques.