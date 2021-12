UNESCO : 99% des enseignants sont vaccinés au Maroc

La campagne de vaccination du Maroc a donné la priorité aux enseignants en tant que travailleurs de première ligne et le royaume est désormais en tête de la liste des pays ayant des enseignants vaccinés dans la région MENA.

À l’occasion de la Journée des enseignants du 5 décembre, l’UNESCO a classé le Maroc parmi les pays les plus performants de la région MENA en termes de vaccination COVID. Le Maroc figure donc sur la liste des pays qui ont donné la priorité aux enseignants dans leur campagne de vaccination. En effet, lorsque le Maroc avait lancé sa campagne de vaccination nationale en janvier 2021, les enseignants étaient considérés comme des travailleurs de première ligne et faisaient partie des premiers groupes à recevoir les vaccins COVID-19, aux côtés des fonctionnaires de santé et des policiers.

Dans un rapport spécial intitulé « Fiche d’information sur la Journée mondiale des enseignants 2021 », l’UNESCO a souligné l’importance des enseignants en tant que pilier d’un système éducatif sain. Le rapport a notamment salué le Maroc pour sa campagne de vaccination audacieuse, notant que 99% des enseignants marocains étaient entièrement vaccinés en septembre.

Le rapport de l’UNESCO comprend également un compte-rendu du niveau d’éducation des enseignants dans les pays à revenu faible et intermédiaire, le Maroc ayant les exigences les plus élevées en matière d’éducation pour les enseignants.

Avec un minimum d’années de scolarité fixé à 15 ans, les enseignants marocains ont un niveau d’éducation parmi les plus élevés d’Afrique et d’Asie occidentale. Cependant, le Maroc est à la traîne en termes d’années de formation des enseignants, avec seulement une année de formation obligatoire.

L’UNESCO a noté que la réouverture des écoles après la campagne COVID devrait entraîner une augmentation de la demande d’enseignants. Le besoin d’enseignants supplémentaires a été particulièrement souligné en Europe et en Amérique du Nord, avec 13 % des pays recrutant des enseignants supplémentaires, et en Amérique latine, avec 48 % des pays.

Dans une enquête portant sur 103 pays, 31 % ont déclaré avoir recruté davantage d’enseignants après la réouverture des écoles afin de faire face aux retombées sociales de la pandémie. Toutefois, les pays africains étaient les moins susceptibles d’augmenter le nombre d’enseignants, selon le rapport.