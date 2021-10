Urgent. Le Maroc suspend ses vols vers l’Allemagne, les Pays-bas et le Royaume-Uni

Selon un Tweet posté ce mardi soir par la DG d’Air Arabia au Maroc, Laila Mechbal, les vols en direction de l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni seront suspendus jusqu’à nouvel ordre et ce à partir du mercredi 20 octobre à 23h59.

En effet, la DG a tweeté dans la soirée que « Suite à une décision des Autorités, à compter du mercredi 20 octobre à 23h59, les vols en direction de l’Allemagne, les Pays-bas et le Royaume-Uni seront suspendus jusqu’à nouvel ordre. Flights to Uk, Netherlands and Germany suspended from October 23rd at 23h59. »

Pour rappel, il y’a quelques semaines l’Allemagne avait allégé les restrictions concernant les voyageurs en provenance du Maroc. Suite au retrait du Maroc de la liste des zones à haut risque, les voyageurs en provenance du Maroc pouvaient entrer en Allemagne dans le cadre des restrictions d’entrées facilitées. Les voyageurs vaccinés contre le COVID-19 en provenance du Maroc n’étaient plus soumis aux exigences d’une période de quarantaine.