US-Africa Business Summit. La valorisation des zones industrielles par le PPP mise en avant

Dans un mot d’ouverture, Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce qui a pris part à ce side event, est revenu sur l’importance de la promotion de l’investissement industriel dans la mise en œuvre du Plan de relance industrielle. Selon lui, il est nécessaire de préparer le foncier industriel adéquat pour atteindre les objectifs tracés dans cet axe en termes de volume d’investissement industriel et de création d’emploi.

Lors d’un side event, organisé dans le sillage de la 14ème édition de l’US-Africa Business Summit 2022, la question de la «planification, du développement et du management de zones industrielles durables au Maroc grâce à PPP réussi» a été décortiquée et analysée sous ses différents aspects.

A ce titre, le side event a été l’occasion de revenir sur la signature, en mars dernier, de deux conventions phares entre le Ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco). Les accords paraphés portent sur l’aménagement, la commercialisation et la gestion des parcs industriels de Had Soualem et Sahel Lakhyayta selon un modèle de partenariat public privé (PPP). Ces deux projets, ainsi que le projet de réhabilitation et d’extension du parc industriel de Bouznika, s’inscrivent dans le cadre de la composante « Sites pilotes » relevant du programme de coopération « Compact II », conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis, représenté par MCC, et dont la mise en œuvre a été confiée à l’Agence MCA-Morocco.

Cette mise en œuvre de la composante « Sites pilotes » a pour objet l’élaboration d’un nouveau modèle de développement de parcs industriels durables et de revitalisation de zones industrielles existantes, privilégiant le PPP et la promotion de la durabilité environnementale et sociale. La concrétisation de ce modèle permet également d’optimiser l’investissement public et de bénéficier des investissements du secteur privé, ainsi que de son expertise en matière d’aménagement, de commercialisation et de gestion des zones industrielles.

«L’accès au foncier a été longtemps perçu comme un frein à l’investissement. C’est pour cette raison que la question de la productivité du foncier, et notamment du foncier industriel, a fait partie des axes prioritaires du 2e Compact du Millenium Challenge signé entre le Gouvernement Marocain et les Etats Unis d’Amérique via le Millenium Challenge Corporation (MCC) », a-t-il rappelé. «Aujourd’hui, il serait intéressant de commencer à dupliquer l’expérience du PPP marocaine en matière de création de zones industrielles à travers le continent et de partager cette expérience avec d’autres pays en Afrique», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Mme Alice Albright, CEO du Millenium Challenge Corporation a fortement salué les réalisations du Maroc dans la structuration de zones industrielles «Le Maroc a accompli tellement de choses en associant le privé dans sa dynamique d’élaboration de zones industrielles réussies et modernes. Le public ne peut pas tout faire à lui seul; ce n’est qu’au prix de synergies efficaces entre le public et le privé que de belles choses peuvent être réalisées», a-t-elle souligné.