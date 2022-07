Le groupe OCP offre à l’Afrique 550.000 tonnes d’engrais

Illiass Elfali, managing director Stratégie institutionnelle et Durabilité auprès de OCP, a souligné : « OCP est particulièrement dévoué à l’Afrique et ne cesse de multiplier les initiatives qui permettent de soutenir l’agriculture, laquelle joue un rôle crucial pour le développement de l’Afrique. En Ethiopie par exemple, OCP a travaillé à mettre en place une cartographie des terres fertiles et à accompagner ce pays dans sa stratégie agricole. Il est dommage que le continent soit encore aujourd’hui importateur de ses besoins alimentaires et agricoles ».

Intervenant lors d’une séance plénière du Sommet des affaires États-Unis-Afrique « Construire l’avenir ensemble », Illiass Elfali, managing director Stratégie institutionnelle et Durabilité auprès de OCP, a évoqué l’importance de la sécurité alimentaire et de l’agriculture en Afrique, soulignant les efforts et les plans d’OCP pour le continent.

Bien que l’agriculture emploie un tiers de la population africaine et contribue à 50% du PIB de plusieurs pays, le continent continue d’être un importateur net de nourriture, a souligné Elfali. Certains des problèmes qui contribuent à la menace croissante de pénurie alimentaire, a-t-il noté, sont une population de plus en plus croissante et une diminution des terres arables disponibles, ainsi que des perturbations des chaînes d’approvisionnement et des prix de l’énergie.

Le groupe OCP offrira 180.000 tonnes d’engrais à titre d’aide et 370.000 tonnes à prix réduit pour aider les États africains à faire face à la flambée des prix, a déclaré mercredi un cadre supérieur de l’entreprise. Les volumes offerts et remisés représenteront 16% de la demande africaine cette année et un quart des ventes du groupe OCP sur le continent, a déclaré Nada Elmajdoub, vice-présidente exécutive gestion de la performance, dans une interview avec Reuters.

L’Afrique ne fait pas partie du problème, mais elle fait partie de la solution », a déclaré Elfali, ajoutant que la coopération public-privé sera nécessaire à l’avenir. « La transformation de l’agriculture en Afrique ne peut se faire sans la contribution des petites exploitations agricoles qui représentent près de 40 % de la production alimentaire mondiale », a déclaré Elfali. « La part est encore plus importante en Afrique. »

Kevin Francis country, manager chez Pfizer, a pour sa part déclaré : « les recherches démontrent que l’économie est intimement liée à la santé. Une population en bonne santé contribue à renforcer la force de production et donc de l’économie et du PIB. L’inverse est également vrai. En Afrique, plusieurs problèmes liés à la santé subsistent malheureusement toujours (paludisme, problèmes pulmonaires,…). Des entreprises privées telles que Pfizer doivent continuer à investir en Afrique et à travailler avec les gouvernements du continent pour renforcer l’approvisionnement en médicaments, et notamment en vaccins ».

De son côté, Salvador Perez Galindo senior vice président and head of government engagement CEMEA de Visa, a déclaré: «Visa travaille à renforcer l’inclusion financière, digitale et numérique sur le sol africain. Plusieurs entreprises américaines, telles que Visa, sont particulièrement intéressées par les innombrables opportunités qu’offre l’Afrique. Pour que ces opportunités puissent être profitables à tout le monde, il est plus que jamais primordial de travailler à accélérer l’inclusion numérique et financière en Afrique».