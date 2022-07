US-Africa Business Summit. Signature d’un MoU pour la création du Conseil d’Affaires Maroc-Mozambique

Ce Conseil d’Affaires vise à créer des synergies et des canaux de communication entre les entreprises marocaines et mozambicaines, à promouvoir l’échange de savoir-faire et à favoriser l’investissement et le co-investissement dans les secteurs d’intérêt commun identifiés. Il vise également à accompagner les entreprises, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), à réussir leur implantation et leur développement à l’international.

Le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc CGEM, Chakib Alj, et Agostinho Zacarias Vuma, président de la Confederation of Economic Associations of Mozambique (CTA), ont signé, mercredi 20 juillet à Marrakech, lors du US-Africa Business Summit, un mémorandum d’entente pour la mise en place du Conseil d’Affaires Maroc-Mozambique.

La conclusion de cet accord, signé en marge du US-Africa Business Summit, est une nouvelle étape en faveur du renforcement de la coopération économique entre les secteurs privés du Maroc et du Mozambique, fait savoir la CGEM, notant qu’elle prévoit également l’organisation de forums et délégations pour rapprocher davantage les deux communautés des affaires en faveur d’un partenariat gagnant-gagnant durable.

La signature de ce MoU s’est tenue en marge de la table ronde « From Made in Africa to Made with Africa » organisée par la CGEM et modérée par Abdou Diop, Président de la Commission Afrique de la Confédération. Ce panel avait pour objectif de déterminer les moyens de consolider la coopération entre les acteurs publics et privés et les actions à entreprendre pour booster les investissements et co-investissements entre pays africains et entre l’Afrique et les États-Unis, en faveur de la construction de chaînes de valeur industrielles.

Ali Zerouali, Vice-Président de la Commission Afrique de la CGEM, a déclaré : « ce panel organisé par la CGEM, « From Made in Africa to Made with Africa », à l’occasion du US-Africa Business Summit, représente bien l’esprit dans lequel nous travaillons à la CGEM et au niveau du Maroc, en forte collaboration avec les pays africains, pour faire des partenariats win-win et partager toute la valeur ajoutée et les richesses qui peuvent être tirées de l’industrialisation et des process de transformation. »

Et de poursuivre : « on travaille de manière très engagée au niveau de la CGEM sur ces sujets. Avec l’appui de la Banque Africaine de Développement BAD, on lance une étude sur les complémentarités des chaînes de valeurs industrielles en Afrique, ce qui va permettre d’identifier les secteurs sur lesquels on doit se focaliser en priorité pour construire une industrie africaine et initier une dynamique et un cercle vertueux de développement économique, industriel et social pour le bénéfice de tous les pays. »

CE panel a connu la participation de MM. Alj et Vuma, de M. James Morzart Strother, Président de la Liberia Business Association, de M. Xavier REILLE, Chef du Bureau Maghreb de l’International Finance Corporation (IFC), de M. Ali Zerouali, Vice-président de la Commission Afrique de la CGEM et Directeur Coopération et Business Développement International à MASEN, de M. Tamer Younes, Directeur Corporate Affairs de Procter and Gamble et de Mme Lynette Armstrong, Managing Director de Debswana Diamond Company.