Usine de Kénitra. Stellantis revoit ses investissements à la hausse

Un investissement qui permettra de doubler la capacité de production du site et qui favorisera l’installation de la plateforme «smart car». Cette capacité additionnelle soutiendra les plans de croissance de l’entreprise dans la région Afrique et Moyen-Orient. L’objectif de Stellantis est d’avoir une capacité de production d’un million de véhicules par an d’ici 2030, tout en atteignant 70 % d’intégration locale comme souligné dans le plan stratégique Dare Forward 2030 de la région.

À l’issue de rencontres avec le Chef du Gouvernement du Maroc, le ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc, le ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques Publiques du Maroc, Stellantis a annoncé depuis peu un investissement de plus de 300 millions d’euros dans son usine de Kénitra.

«Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui, en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce du Maroc, un nouveau chapitre pour notre site industriel à Kénitra. Ensemble, nous avons réussi à le positionner parmi les meilleurs sites industriels de Stellantis et à en faire un contributeur clé pour la concrétisation de notre ambition dans la région Afrique et Moyen-Orient tout en exploitant le potentiel de la plateforme «smart car» qui sera au cœur de notre offre de véhicules pour la région d’ici 2030», a déclaré Samir Cherfan, Chief Operating Officer, Stellantis Middle East and Africa.

Lire aussi | Digitalisation. Peugeot Maroc lance son showroom virtuel

Une annonce qui annonce s’inscrit dans le cadre du partenariat industriel stratégique qui a démarré en 2015 entre Stellantis et le Gouvernement marocain, visant à contribuer au développement de la filière automobile dans le pays. «Cette nouvelle étape dans le projet Stellantis au Maroc illustre le positionnement du Royaume comme plateforme industrielle automobile décarbonée parmi les plus compétitives au monde, édifiée grâce à la Vision Clairvoyante et au Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle conforte également la montée en puissance de la production de véhicules électriques dans notre pays », a déclaré Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc.

Lire aussi | Maroc. Jeep passe en mode e-hybride

La capacité de production de l’usine de Kénitra sera donc doublée pour atteindre 400 000 véhicules par an auxquels s’ajouteront 50 000 objets de mobilité électrique dont la Citroën Ami et l’Opel Rocks-e. Le lancement de la plateforme «smart car», quant à elle, viendra soutenir davantage l’offre de produits, précise le staff de Stellantis, qui représentera 40 % de l’offre de mobilité de la région d’ici 2030. Par ailleurs, cet investissement créera localement près de 2 000 nouveaux emplois et sera accompagné de plans de formations destinés à l’ensemble des salariés. Faut-il souligner que Stellantis a désormais atteint un taux d’intégration locale de 69 % visant à développer ses activités dans et pour la région et valoriser les compétences locales.

Lire aussi | LGV Kénitra-Marrakech. Le français Egis participe à la réalisation de la ligne

«L’ambition mondiale de Stellantis bénéficiera du rythme de développement soutenu de la région Afrique et Moyen-Orient, qui vise à contribuer à la création d’un troisième moteur pour Stellantis, aux côtés de l’Amérique du Nord et de l’Europe », a déclaré Carlos Tavares. Et le CEO de Stellantis de poursuivre : «je fais confiance à nos équipes régionales pour atteindre une croissance durable avec une place de leader sur le marché et une marge à deux chiffres, tout en menant la transition énergétique. Chez Stellantis, nous nous engageons à offrir à nos clients d’Afrique et du Moyen-Orient une mobilité propre, sûre et abordable».