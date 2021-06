Vacances d’été 2021 : Tarifs exceptionnels promis. Les hôteliers ne jouent pas le jeu

En cette fin du mois de juin, beaucoup songeront aux destinations où ils voudraient voyager. Certains s’y sont pris à l’avance, d’autres pas. Pour ces vacances d’été 2021, les premières après la crise Covid-19, le tourisme local devrait être le grand gagnant de l’été, malgré la levée des restrictions sanitaires dans plusieurs pays étrangers. La bonne nouvelle : les hôteliers ont décidé d’étendre leurs offres promotionnelles à tous les Marocains, qu’ils soient résidents à l’étranger ou au Maroc. Mais qu’en est-il de l’application par les hôteliers de cette remise exceptionnelle de 30% sur les tarifs affichés sur les plateformes commerciales ou auprès des établissements d’hébergement ?

Reste également les questions principales : où les Marocains comptent-ils donc plier bagages cet été ? A quel prix ? Où et comment dénicher les bonnes offres ? Quelles sont les tendances (destinations, tarifs…) ? Rester au Maroc ou aller à l’étranger ? Quelles sont les offres ? Les deals sur Internet sont-ils intéressants ? Tour d’horizon.

Lire aussi| Microcrédit. Ce qui va changer avec la nouvelle loi

En ordonnant à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la Royal Air Maroc (RAM) et aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rotations, afin de permettre aux familles marocaines à l’étranger de rentrer au pays, le Roi Mohammed VI a donné un grand coup de pouce au tourisme intérieur. Depuis et malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19 et l’exclusion des ports espagnols, le Royaume s’attend cette année à l’arrivée de près de 2 millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE), comptabilisés comme touristes internationaux par l’Observatoire du Tourisme du Maroc. Une aubaine pour les établissements hôteliers qui ont commencé de nouveau à recevoir leurs clients réguliers, après que le Maroc a allégé les restrictions. « Pour ce segment de clientèle MRE, le motif de visite est certes familial mais leurs activités durant leurs séjours sont nombreuses et relativement variées : visites, montagne, balnéaires et farniente », souligne Abdelkrim Slaoui, expert en Tourisme.

Lire aussi| A la recherche d’une cohérence [Par Jamal Berraoui]

Lire la suite dans votre e-magazine Challenge en cliquant sur la couverture.

Autres sujets du dossier :

-Où passer ses vacances au Maroc ?

-La location touristique a la cote

-Voyages : Au Maroc ou à l’étranger ?

-Hassan Aboutayeb, Consultant en tourisme & Fondateur de l’Ecolodge Atlas Kasbah : Certains hôtels ne peuvent pas appliquer la remise exceptionnelle à cause des centrales de réservation en ligne