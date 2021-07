Vaccin anti-Covid-19. La CGEM salue le projet royal

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) se réjouit de la signature, lundi dernier à Fès devant S.M. le Roi Mohammed VI, des conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et d’autres vaccins.

S’inscrivant dans la continuité de la riposte exemplaire du Royaume au Covid-19 grâce à la vision clairvoyante de son Souverain, ce projet royal, dont l’ensemble des composantes de la CGEM ‘Bureau, Fédérations, CGEM Régions, Commissions et Groupe CGEM à la Chambre des Conseillers) se félicite, permettra à notre pays de garantir son autosuffisance médicale, au-delà de la pandémie actuelle, pour le plus grand bien de sa population, souligne le patronat.

Réalisé à travers un Partenariat Public-Privé (PPP), ce projet majeur donnera aussi une forte impulsion à notre économie. Il fera du Royaume un leader continental en biotechnologie, notamment en le dotant d’un écosystème industriel et scientifique intégré, ce qui permettra de générer de la valeur ajoutée et des emplois pérennes au Maroc et en Afrique.

En réitérant sa grande reconnaissance à S.M., le secteur privé marocain continuera à être mobilisé et engagé pour contribuer à la gestion de la crise sanitaire, mais aussi en œuvrant pour une relance économique effective, durable et inclusive, conclut la Confédération.