Vaccin anti-Covid : tout ce que vous devez savoir sur le « Passeport Covid »

Dans la foulée des campagnes de vaccination anti-Covid qui seront bientôt lancées dans de nombreux pays du monde, l’Association internationale du transport aérien (IATA) est aussi en train de mettre en place un « passeport Covid ». Il s’agit d’un « passeport immunologique » qui serait exigé à tout voyageur par voie aérienne. Les détails…

Le monde entier attend avec impatience l’homologation des tous premiers vaccins contre le Covid-19. Pour sa part, le Maroc est dans les derniers préparatifs visant à mettre en place les conditions nécessaires pour réussir la campagne de vaccination qui devra débuter bientôt. Ainsi, dans une interview accordée le 30 novembre à la chaîne TV 2M, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a fait remarquer que même s’il n’y aura pas une obligation à se faire vacciner, il ne sera néanmoins pas possible de voyager sans un « passeport covid ». « Il faut faire un suivi des personnes vaccinées qui seront enregistrées sur les listes électroniques et se verront attribuer un QR code, car nous voulons que les Marocains soient parmi les premiers à être vaccinés étant donné que le monde entier demandera un passeport immunologique », a-t-il expliqué.

Une prévision basée sur la décision de l’Association internationale du transport aérien (IATA) de lancer très prochainement son « passeport covid-19 », renchérit le confrère H24info.ma, notant que l’IATA a, en effet, annoncé cette semaine qu’elle était dans la phase finale de développement de ce qu’elle espère être une documentation universellement acceptée. Il va sans dire, dans ce cas, que les 290 compagnies aériennes membre de l’IATA, dont Royal Air Maroc devraient donc exiger ce « passeport Covid » aux voyageurs. « Les vaccins choisis par le Maroc sont reconnus par l’Organisation Mondiale de la Santé et font partie du programme Covax, et donc le vaccin dont bénéficiera le Marocain, lui permettra alors de voyager partout dans le monde », a assuré Khalid Ait Taleb.

On apprend que ce « passeport » se présenterait sous forme d’application nommée IATA Travel Pass, soit une plate-forme numérique pour les passagers comprenant quatre types d’information: les exigences sanitaires, les centres de dépistage et de vaccination, les certificats de vaccination envoyés directement par le laboratoire sur l’application et les documents de voyage au format numérisé. Ce document gérera et vérifiera le flux sécurisé des informations nécessaires sur les tests ou les vaccins entre les gouvernements, les compagnies aériennes, les laboratoires et les voyageurs. De nombreux experts estiment aujourd’hui que ce « laissez-passer de santé numérique » permettra la réouverture en toute sécurité des frontières, et aussi fluidifierait les déplacements en évitant la mise en quatorzaine des voyageurs.