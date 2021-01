Vaccin : les premières doses du chinois Sinopharm sont arrivées au Maroc

Le premier lot du vaccin anti-Covid chinois Sinopharm est arrivé à l’aéroport Mohammed V ce mercredi matin.

Le vol spécial mobilisé par Royal Air Maroc a transporté 500.000 doses du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire chinois Sinopharm.

Après le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca, la commission nationale d’autorisation du ministère de la Santé avait donné son feu vert, vendredi 22 janvier, pour l’utilisation de celui du laboratoire chinois. Ce vaccin est déjà utilisé aux Emirats arabes unis et au Bahreïn. Il est également administré dans les Seychelles, en Serbie, et en Egypte.

Rappelons que vendredi dernier, deux millions de doses du vaccin d’AstraZeneca avaient été réceptionnés et distribuées dans les différentes provinces du Royaume. L’opération de vaccination nationale sera officiellement lancée au cours de la semaine prochaine et va cibler graduellement les catégories concernées, particulièrement les personnes vulnérables au virus et ses complications.

