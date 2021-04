Vaccination anti-Covid au Maroc : Samir Machour livre ses impressions

Samir Machour, senior vice-président de Samsung Biologics, s’est exprimé sur la toile afin de donner plus de détails au sujet de la vaccination anti-Covid au Maroc.

En effet, 13 millions de doses du vaccin AstraZeneca vont parvenir au Maroc d’ici fin avril, début mai au plus tard. «Ces volumes ont été commandés à AstraZeneca depuis septembre 2020. Nous devions également recevoir des volumes de doses beaucoup plus conséquents du vaccin de Sinopharm», a indiqué Samir Machour.

Selon ce dernier, le Maroc, à date d’aujourd’hui, a réussi sa campagne de vaccination. En effet, plus de 11,6% de notre population totale dont 11,47% sont complètement vaccinés comparé à 0,36% de la population en Afrique en moyenne, à 2,77% pour celle du Canada. Quant à l’Europe, on compte 7,89% en moyenne, dont 8.37% en France et 7,21% en Allemagne. En Amérique du Nord et en Russie, ce sont respectivement 17,78% et 4,77% de personnes qui ont été complètement vaccinés. « Nous sommes là aujourd’hui parce que nous nous y sommes pris très tôt, depuis avril 2020. Et nous avons réussi parce que l’organisation et le déploiement de notre campagne de vaccination sont un exemple pour beaucoup de pays dans le monde», précise Samir Machour.

Par ailleurs, il s’est également arrêté sur la polémique autour du fait de revenir à une vie «normale». «Pour vivre comme nous le faisions en 2019, tous les pays du monde, sans exception, doivent vacciner plus de 80 à 90% de leur population respective pour atteindre une immunité collective. La terre compte environ 7,9 milliards d’habitants. Il faudrait alors vacciner plus de 7 milliards de personnes, incluant nos enfants, qui peuvent être porteurs. C’est une tache énorme», explique-t-il.

