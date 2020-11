Vaccination anti-Covid : les détails du plan logistique mis en place pour assurer l’opération

Le compte à rebours pour la vaccination nationale anti-Covid 19 a commencé depuis que le ministre de la Santé a dévoilé sa stratégie nationale. Voici les détails de la stratégie logistique qui va soutenir cette opération d’envergure nationale.

La stratégie nationale de vaccination anti-Covid19, dévoilée récemment par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, est en cours de déploiement. Et L’Economiste, qui s’intéresse au sujet dans sa publication de ce mercredi, précise que le ministère a mis en place des commissions centrales chargées de préparer les documents et les plans pour l’achat de dispositifs nécessaires, en fonction de la stratégie nationale. On apprend qu’une commission technique doit élaborer les guides autour du vaccin et la formation des équipes de vaccination avant le lancement de l’opération. Au sujet de la commission médicale, le quotidien précise qu’elle est chargée d’encadrer l’autorisation d’utilisation du vaccin dans tout le pays.

Pour sa part, la commission logistique se focalise sur la filière du froid pour la conservation de la qualité du vaccin, depuis l’étape de son arrivée jusqu’à celle de son utilisation sur le terrain. On apprend aussi qu’une autre commission prépare une stratégie nationale de communication qui devra démarrer dans les prochains jours, dans l’objectif de mobiliser tous les acteurs et de faciliter l’accès au vaccin à toute la population-cible. L’Economiste ajoute que la dernière commission s’occupera du suivi de l’évaluation. Cette dernière commission est chargée aussi de préparer un plan d’action et les mécanismes nécessaires pour l’enregistrement des bénéficiaires et du suivi de leur situation médicale durant la période de vaccination. Force est de préciser également qu’en raison de l’ampleur de l’opération, une commission technique composée des ministères de l’Intérieur et de la Santé a été créée. Elle se réunira régulièrement pour la préparation et la finalisation des opérations de terrain. On note aussi une forte implication des Walis et des gouverneurs.

