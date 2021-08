Vaccination Covid-19: Quid au Maroc et au Monde

Plus de 4,51 milliards de doses ont été administrées dans 181 pays, selon les données recueillies par Bloomberg. Il s’agit de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire.

Pour sa part, le Royaume du Maroc a administré au moins 26 952 946 doses de vaccins COVID jusqu’à présent. En supposant que chaque personne a besoin de 2 doses, cela suffit pour avoir vacciné environ 37% de la population du pays. Au cours de la semaine dernière, le Maroc a administré en moyenne 280 549 doses par jour. À ce rythme, il faudra encore 30 jours pour administrer suffisamment de doses pour atteindre 50 % de la population.

30,7 % de la population mondiale a reçu au moins une dose d’un vaccin #COVID19, et 16 % est entièrement vaccinée.

36,63 millions de doses sont maintenant administrées chaque jour.

Aux États-Unis, 355 millions de doses ont été administrées jusqu’à présent. Au cours de la semaine dernière, une moyenne de 715 983 doses par jour a été administrée.

Cependant, il est important de noter que la distribution a été déséquilibrée. Les pays et régions aux revenus les plus élevés se font vacciner plus de 20 fois plus vite que ceux aux revenus les plus faibles.

Quand est-ce que la vie reviendra-t-elle à la normale ?

Si les meilleurs vaccins sont très efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès, il faut une campagne coordonnée pour arrêter une pandémie. Selon les experts en maladies infectieuses, la vaccination de 70 à 85 % de la population américaine permettrait un retour à la normale.

À l’échelle mondiale, c’est un niveau de vaccination impressionnant. Au rythme actuel de 38,3 millions par jour, l’objectif d’un niveau élevé d’immunité mondiale est encore loin d’être atteint. Toutefois, la capacité de production augmente régulièrement et de nouveaux vaccins produits par d’autres fabricants arrivent sur le marché.

À l’échelle mondiale, le dernier taux de vaccination est de 38 345 129 doses par jour, en moyenne. À ce rythme, il faudra encore 6 mois pour couvrir 75 % de la population.